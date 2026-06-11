O atacante Raúl Jímenez marcou um dos gols da vitória do México contra a África do Sul na abertura da Copa do Mundo de 2026. O tento no Mundial acontece quase seis anos depois de um choque de cabeça com o brasileiro David Luiz que quase o matou.

O jogador precisou superar um grave acidente em novembro de 2020 para realizar o sonho de marcar em uma Copa do Mundo. Quando defendia o Wolverhampton (Inglaterra), Jímenez fraturou o crânio após um choque de cabeça com o zagueiro brasileiro David Luiz, que jogava no Arsenal.

O atacante ficou desacordado no gramado e precisou de uma cirurgia de emergência. Desde o acidente, o atleta atua com uma proteção especial no lado direito da cabeça para proteger o local.