O talento de Pedro Neto é indiscutível, mas o faro de gol sempre foi apontado como a principal lacuna em seu jogo. Felizmente para Portugal, essa escrita traz uma esperança de mudança às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Ao marcar na vitória desta quarta-feira (10) da seleção lusitana sobre a Nigéria, em amistoso disputado em Leiria, o atacante encerrou uma incômoda seca que já assombrava a reta final de sua temporada 2025/26.

Último gol do português

O jejum de Pedro Neto já durava quase quatro meses. Curiosamente, seu último momento de artilheiro havia sido de gala: um hat-trick avassalador no dia 13 de fevereiro, quando brilhou com a camisa do Chelsea na vitória sobre o Hull City, pela Copa da Inglaterra. Desde então, o caminho das redes parecia bloqueado.

Mesmo sem marcar, o jogador conseguiu se manter útil em alguns momentos por meio de seu papel de garçom. Nos 18 jogos em que passou em branco, Pedro Neto compensou a falta de gols e a má fase do Chelsea distribuindo seis assistências para seus companheiros.