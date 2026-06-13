Nos últimos dias, uma discussão envolvendo Brasil, Estados Unidos, Pix, proteção de dados e grandes empresas de tecnologia colocou um termo cada vez mais importante em evidência: a soberania digital. Embora o tema pareça distante da realidade do cidadão comum, ele está diretamente relacionado à forma como utilizamos a internet, realizamos pagamentos, protegemos nossos dados pessoais e nos relacionamos com plataformas digitais todos os dias.

O que é soberania digital?

De forma simples, soberania digital é a capacidade de um país estabelecer suas próprias regras sobre tecnologia, dados, sistemas digitais e plataformas que operam em seu território. Se no passado as discussões estratégicas giravam em torno de recursos naturais, energia e infraestrutura física, hoje os dados passaram a ser considerados um dos ativos mais valiosos da economia global. Quem controla informações, algoritmos, sistemas de pagamento e grandes plataformas digitais exerce influência econômica, tecnológica e até social.