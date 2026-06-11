A Polícia Civil prendeu um jovem de 19 anos investigado sob suspeita de assassinar o vizinho, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após ser repreendido por andar de moto em alta velocidade.

O crime ocorreu na rua Fama, no bairro São João, em 30 de maio, por volta das 17h.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, o jovem estava andando de moto em alta velocidade pela via. A vítima, o operador de máquina João Vitor Gomes Santos, 27, estava na frente de casa e teria balançado a cabeça em gesto de reprovação.