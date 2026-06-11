A Copa do Mundo de 2026 começou nesta quinta-feira (11), às 16h, com um duelo carregado de simbolismo: México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México, repetindo o confronto que abriu o Mundial de 2010. A partida marca o início da 23ª edição da principal competição do futebol e da maior Copa da história, com 48 seleções e um recorde de 104 jogos.

Pela primeira vez, o torneio é sediado por três países — Estados Unidos, México e Canadá — e será disputado em 16 cidades até a final, marcada para 19 de julho, na região de Nova York e Nova Jersey. O novo formato divide as seleções em 12 grupos e amplia significativamente o número de participantes em relação às 32 equipes que disputaram as últimas sete edições do Mundial.

A abertura acontece em um palco histórico. Inaugurado em 1966, o Estádio Azteca se torna o primeiro da história a receber partidas inaugurais de três Copas do Mundo, após sediar as aberturas de 1970 e 1986. O local também foi cenário de momentos marcantes do futebol, como a conquista do tricampeonato brasileiro de Pelé e o famoso gol da "Mão de Deus", de Diego Maradona.