Um funcionário de 33 anos morreu nesta quarta-feira (10) em um parque de neve em Gramado (RS) após um acidente durante a manutenção no local.

Kelvin Tavares fazia manutenção em uma esteira mecânica quando sofreu um acidente grave por volta das 8h35. O equipamento fica na estrutura de uma das montanhas da atração, em área restrita e sem acesso ao público do parque Snowland.

Vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu por causa dos ferimentos. A Polícia Civil afirma que a morte ocorreu no fim da tarde e que a empresa prestou informações preliminares, além de ter colaborado com atendimento da ocorrência.