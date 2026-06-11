Um mês após a explosão que matou duas pessoas e destruiu parte da comunidade Nossa Senhora das Virtudes II, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, moradores ainda convivem com os efeitos da tragédia.

Casas interditadas seguem cercadas por tapumes, montes de entulho permanecem onde estavam no dia do acidente e comerciantes relatam queda de até 80% no movimento em uma região que perdeu boa parte de seus moradores.

O cenário encontrado nesta semana pouco lembra uma área em reconstrução. Imóveis aguardam definições sobre demolição, equipes seguem realizando medições para avaliar as condições do solo e parte das ruas permanece esvaziada.