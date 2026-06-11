Sob o comando do experiente treinador Javier Aguirre, 67, a seleção do México faz nesta quinta-feira (11) o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026 contra a África do Sul, em um repeteco do Mundial de 2010, sediado pelo país africano, quando as duas seleções também foram as responsáveis pelo pontapé inicial.

No duelo de 16 anos atrás, no Soccer City Stadium, em Joanesburgo, as equipes ficaram em um empate em 1 a 1.

O segundo encontro entre as duas seleções em edições do Mundial está programado para começar às 16h (horário de Brasília), logo após a cerimônia de abertura, no mítico Estádio Azteca, na Cidade do México.