Uma ponte metálica histórica desativada que faz parte do antigo trecho da Ferrovia Oeste de Minas desapareceu na região conhecida como rota 58, nas proximidades da rodovia BR-265, na zona rural de Prados (MG), e foi localizada pela polícia em uma propriedade particular de Lima Duarte (MG), a 180 km de distância.

Com 20 metros de extensão e cinco de largura, a estrutura não tem mais utilização ferroviária, mas é considerada ponto turístico na cidade mineira de nove mil habitantes e costumava ser usada por ciclistas que percorrem a linha férrea.

Em nota oficial, a Prefeitura de Prados informou que representantes da administração foram ao local após ouvirem o relato de um morador da região sobre o sumiço, registraram um boletim de ocorrência e passaram a acompanhar a investigação sobre o destino da ponte roubada.