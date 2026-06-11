11 de junho de 2026
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INUSITADO

Ponte ferroviária histórica desaparece em MG e é achada a 180 km

Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/TV Globo
Estrutura foi removida com uma retroescavadeira
Estrutura foi removida com uma retroescavadeira

Uma ponte metálica histórica desativada que faz parte do antigo trecho da Ferrovia Oeste de Minas desapareceu na região conhecida como rota 58, nas proximidades da rodovia BR-265, na zona rural de Prados (MG), e foi localizada pela polícia em uma propriedade particular de Lima Duarte (MG), a 180 km de distância.

Com 20 metros de extensão e cinco de largura, a estrutura não tem mais utilização ferroviária, mas é considerada ponto turístico na cidade mineira de nove mil habitantes e costumava ser usada por ciclistas que percorrem a linha férrea.

Em nota oficial, a Prefeitura de Prados informou que representantes da administração foram ao local após ouvirem o relato de um morador da região sobre o sumiço, registraram um boletim de ocorrência e passaram a acompanhar a investigação sobre o destino da ponte roubada.

Segundo a polícia, os suspeitos de roubo obstruíram com terra um trecho da estrada que dá acesso à ponte para impedir a chegada de veículos. Os investigadores encontraram marcas de uma retroescavadeira e de máquinas pesadas que teriam sido usadas para carregar a ponte.

A partir de várias pistas, inclusive uma foto que mostra um caminhão transportando a passarela, a estrutura foi localizada em uma unidade do Ibiti Projeto, em Lima Duarte, que oferece hospedagem a mais de R$ 6 mil a diária em uma vila típica do interior mineiro às margens do Parque Estadual do Ibitipoca.

Em entrevista à Globo de Minas Gerais, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Thiago de Castro Narciso, disse que a ponte foi construída na Inglaterra e chegou ao Brasil por volta de 1880.

De acordo com o delegado Rafael Emídio, a Polícia Civil já ouviu depoimentos e a estrutura será levada de volta ao lugar de origem.

Em nota, o Ibiti Projeto disse que a ponte foi comprada de forma regular de um comerciante de antiguidades, inclusive com emissão de nota fiscal. Afirmou também que a operação de transporte ocorreu com as autorizações exigidas pelos órgãos competentes.

A direção do projeto disse ainda que foi surpreendida pela origem da passarela e procurou as autoridades para apresentar a documentação e colaborar com a investigação.

A Polícia Federal vai investigar a retirada da estrutura e o transporte para outra cidade.

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