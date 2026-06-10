A três dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, está rolando um campeonato de pingue-pongue no hotel em que a seleção brasileira está hospedada, em Basking Ridge, no estado de Nova Jersey.

Também tem uma galera em partidas de truco, alguns curtindo um simulador de F1 e outros isolados em seus videogames.

É assim que, longe não só das câmeras da imprensa, mas também de familiares e amigos, que os atletas fazem para lidar com o longo período de concentração e disputa do Mundial.