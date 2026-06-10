Após os escândalos de corrupção que levaram à era do "jogo sujo" fora de campo, a Fifa inicia nesta Copa do Mundo seu projeto de implementar o "jogo limpo" no futebol, para evitar o roubo de tempo nos jogos e atingir a meta de 60 minutos de bola rolando.

O primeiro teste das novas regras será nesta quinta-feira, na partida de abertura do Mundial, entre México e África do Sul, às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino lidera o movimento para agilizar e tornar o futebol mais dinâmico dentro de campo. Ele sucede no comando da entidade nomes como João Havelange e Joseph Blatter, marcados por denúncias de corrupção e desvios de dinheiro.