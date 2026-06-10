Fifa combate cera e mira meta ousada de tempo de bola rolando
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Após os escândalos de corrupção que levaram à era do "jogo sujo" fora de campo, a Fifa inicia nesta Copa do Mundo seu projeto de implementar o "jogo limpo" no futebol, para evitar o roubo de tempo nos jogos e atingir a meta de 60 minutos de bola rolando.
O primeiro teste das novas regras será nesta quinta-feira, na partida de abertura do Mundial, entre México e África do Sul, às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Presidente da Fifa, Gianni Infantino lidera o movimento para agilizar e tornar o futebol mais dinâmico dentro de campo. Ele sucede no comando da entidade nomes como João Havelange e Joseph Blatter, marcados por denúncias de corrupção e desvios de dinheiro.
Infantino nomeou o seu compatriota Pierluigi Collina para implementar uma série de mudanças nas regras. Movimento este que o ex-árbitro italiano, hoje o chefe de arbitragem da Fifa, definiu como medidas para tornar o futebol "mais limpo".
A principal meta é acabar com a cera e o desperdício de tempo durante as partidas. Segundo Collina, o objetivo é atingir 60 minutos de bola rolando, algo que nunca foi registrado em Copas do Mundo ou nos principais campeonatos nacionais.
Nas três últimas Copas, o melhor resultado foi em 2022, com 58 minutos de bola rolando, segundo levantamento da Opta Analyst. O resultado foi turbinado pelos excessivos acréscimos ao final de cada tempo que chegaram a passar de 10 minutos. Nas duas Copas anteriores, o tempo médio de bola rolando foi de 55 minutos.
Em comparação com alguns dos principais campeonatos nacionais, os mais eficientes são o francês e o americano, com 52 minutos de bola rolando. No Brasil, não passa de 48 minutos. A Argentina tem o pior desempenho, com apenas 45 minutos, como se as partidas no país vizinho tivessem apenas um tempo.
Um outro estudo, do CIES Football Observatory, apontou os principais fatores do roubo de tempo nos jogos. Nas partidas analisadas, as faltam consomem, em média, 16 minutos de jogo; as cobranças de laterais, 9, e as de tiros de meta, 7. Apenas com esses três lances o jogo perde 32 minutos, 35% do tempo total de 90 minutos.
Somam-se a isso o tempo perdido com substituições, atendimento médico, aplicações de cartões, expulsões, invasões de campo, discussões, brigas etc.
A Fifa, porém, não anunciou nenhuma medida prática sobre as intervenções do VAR, o recurso de arbitragem que analisa jogadas duvidosas em vídeo e que são responsáveis por algumas das paralisações mais demoradas.
Para combater este roubo de tempo, a International Board, órgão associado à Fifa para a regulamentação do futebol, aprovou uma série de mudanças que passam a valer já nesta Copa do Mundo.
Entre as principais novidades estão uma cobrança rigorosa dos árbitros nos lances que mais consomem o tempo. A partir de agora, jogadores terão no máximo cinco segundos para recolocar a bola em jogo em cobranças de laterais e tiros de meta. Se o tempo estourar, será marcado escanteio para o adversário ou inversão do lateral.
O jogador substituído terá dez segundos para deixar o campo. Se passar deste tempo, o seu substituto precisará esperar um minuto para entrar na partida. Em caso de atendimento médico, o jogador lesionado terá de ficar um minuto fora de campo.
No caso do VAR, as únicas medidas aprovadas foram sobre a sua influência nas decisões de campo. Agora, o chamado árbitro de vídeo poderá intervir nas marcações de escanteio, faltas que originaram lances relevantes, aplicação incorreta de cartão vermelho ou identificação equivocada de jogador advertido.
Ainda na área disciplinar, foi criada a chamada "Lei Vini Jr", que proíbe jogadores de cobrir a boca em momentos de discussão, resultado do caso envolvendo o jogador brasileiro vítima de racismo em jogo recente na Europa.
Todas essas medidas valem para a Copa e serão implementadas a seguir em todo o mundo.