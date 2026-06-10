11 de junho de 2026
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ACIDENTE DOMÉSTICO

Criança abusa de supercola e termina colada em sofá em MG

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Bombeiros de Minas Gerais
Criança fica grudada em sofá após usar supercola em MG
Criança fica grudada em sofá após usar supercola em MG

Uma criança de três anos ficou grudada em um sofá após derramar supercola em casa, em Betim (MG), na manhã desta quarta-feira (10).

Acidente doméstico ocorreu por volta de 8h15 na rua Gérbera, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A criança teria passado uma grande quantidade de cola no sofá da sala e, ao se sentar sobre o produto, acabou ficando presa ao estofado.

Pais tentaram soltar o menino, mas não conseguiram. Militares do Posto Avançado de Betim foram acionados para atender a ocorrência e ajudar a família.

Pai relatou que havia muita cola espalhada pelo sofá e que a perna da criança ficou presa em uma posição desconfortável. Os bombeiros fizeram um trabalho minucioso para reduzir o incômodo e retirar o menino com segurança.

Após o atendimento dos bombeiros, os pais levaram a criança para avaliação médica.

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