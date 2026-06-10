Messi destrava Argentina, que bate Islândia em despedida pré-Copa
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A Argentina venceu a Islândia por 3 a 0 no Jordan-Hare Stadium, em Alabama (Estados Unidos), e fechou sua preparação para a Copa do Mundo.
Valentín Barco, Lionel Messi e Thiago Almada marcaram os gols da partida. Com seu tento, o craque chegou aos 117 gols com a camiseta albiceleste.
Messi começou a partida no banco, mas entrou no segundo tempo. Ele, que não havia participado do amistoso contra Honduras, gerou preocupação entre os argentinos, mas Scaloni havia confirmado o camisa 10 no duelo. Dito e feito: ele deu o passe que gerou o pênalti em Lautaro, converteu a penalidade e, de quebra, participou do terceiro gol.
Flaco e Giay, do Palmeiras, foram titulares. O atacante saiu no intervalo para dar lugar à Lautaro Martínez. Já o lateral deu lugar a Montiel, já na etapa final.
A Argentina estreia na Copa no dia 16 de junho. Os sul-americanos, que estão no grupo J, pegam a Argélia no Arrowhead Stadium, em Kansas (Estados Unidos).
Argentina controlou o primeiro tempo após abrir o placar. Os sul-americanos marcaram logo aos 7 minutos, com Valentín Barco. Depois disto, a albiceleste manteve controle de grande parte do jogo, impossibilitando que os islandeses criassem oportunidades de perigo. A melhor chance dos nórdicos veio no começo do período, e a meta de Rulli não foi mais ameaçada.
Efeito Messi muda (quase) tudo. No segundo tempo, a Argentina precisou lidar com uma chuva de gols perdidos: foram duas bolas na trave, além de outra oportunidade perdida por Lautaro Martínez. Bastou a entrada do camisa 10 para a seleção de Scaloni conseguir um pênalti e, consequentemente, converter com seu principal jogador. Ainda deu tempo de Almada completar um contra-ataque -que teve participação de Messi- e sacramentar o 3 a 0.
Quase! Aos 3 minutos, Gudmundsson avançou pela esquerda em contra-ataque e cruzou para Ellertsson na pequena área. O camisa 19 chutou forte e por cima do travessão.
1x0! Aos 7 minutos, após confusão na grande área da Islândia, Barco aproveitou a sobra, bateu de primeira da entrada da área e abriu o placar para a Argentina.
Argentina quase amplia. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Giovani Simeone recebeu um bom lançamento de Barco, deixando-o cara a cara. Ele limpou a marcação, mas o goleiro islandês saiu bem e defendeu.
Quase o 2x0! Nico Paz arrancou sozinho em contra-ataque pela direita. Ele cruzou rasteiro para o meio da área, mas Lautaro Martínez não alcançou a bola para ampliar o placar.
Islândia chega perto do empate. Haraldson tabelou com Óskarsson, que chutou forte da entrada da área. A bola passou rente à trave esquerda.
Mac Allister para na trave. Lautaro recebeu na grande área e de prontidão cruzou para Mac Allister, que, sozinho, chutou na trave esquerda.
A bola não entra... Lautaro Martínez recebeu livre pela esquerda. O camisa 22 bateu cruzado, e a bola atinge com força o pé da trave.
Pênalti para Argentina! Aos 25 minutos, depois de receber passe de Messi -que havia acabado de entrar-, Lautaro Martínez sofreu falta do goleiro islandês dentro da área.
Messi marca (e faz a festa da torcida)! No seu segundo lance após entrar, o camisa 10 cobrou o pênalti sofrido por Lautaro e ampliou para Argentina.
3 a 0! Gol de Thiago Almada! Messi recebeu passe durante um contra-ataque e encontrou De Paul na área. O volante rolou para Almada, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.
Ficha Técnica
ARGENTINA 3X0 ISLÂNDIA
Data e horário: 9 de junho de 2026, às 22:00 (de Brasília)
Competição: Amistoso internacional
Local: Jordan-Hare Stadium, em Alabama (Estados Unidos)
Árbitro: Rosendo Mendoza (Estados Unidos)
Assistentes: Cory Richardson (Estados Unidos) e Kali Smith (Estados Unidos); VAR: Lukasz Szpala (Estados Unidos)
Cartões amarelos: Valentín Barco (ARG); Palsson, Ellertsson, e Gretarsson (ISL)
Cartões vermelhos: Não houve
Gols: Valentín Barco, 7'/1ºT; Messi, 26'/2ºT e Thiago Almada, 41'/2ºT
ARGENTINA: Rulli; Agustín Giay, Otamendi (Nico González), Lisando Martínez (Cuti Romero), Medina; Lo Celso (de Paul), Exequiel Palacios (Enzo Fernández), Valentín Barco (Mac Allister); Nico Paz (Thiago Almada), Flaco López (Lautaro Martínez) e Giuliano Simeone (Messi). Técnico: Lionel Scaloni
ISLÂNDIA: Olafsson, Tomasson (Sigurdsson), Gretarsson (Gunnarsson), Palsson (Thorsteinsson), Haraldsson (Thordarson), Johannesson (Sigurdsson), Oskarsson (Gudjohnsen), Gudmundsson (Ingason), Baldursson (Hlynsson), Ellertsson e Magnusson (Hermannson). Técnico: Arnar Gunnlaugsson