11 de junho de 2026
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ARBITRAGEM

Fifa escala árbitro esloveno para estreia do Brasil na Copa

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Uefa
O árbitro esloveno Slavko Vincic tem 44 anos
O árbitro esloveno Slavko Vincic tem 44 anos

A Fifa anunciou que a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos, será apitada pelo esloveno Slavko Vincic. O duelo será realizado no próximo sábado, às 19h (de Brasília).

Vincic, de 44 anos, será auxiliado por Tomás Klancnik e Andraz Kovacic, ambos eslovenos. O VAR não foi divulgado pela Fifa.

Vincic é um dos principais árbitros do futebol europeu. O esloveno é presença frequente em jogos decisivos da Champions.

O esloveno já apitou uma final de Champions. Ele foi o árbitro da decisão entre Real Madrid e Borussia Dortmund, em 2024, que terminou com vitória dos madrilenhos por 2 a 0.

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