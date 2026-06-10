A Justiça do Paraná condenou Marlon Ferreira Lemes a 23 anos e três meses de prisão por ter planejado e ordenado um ataque com soda cáustica contra a ex-namorada Isabelly Aparecida Ferreira Moro em Jacarezinho (PR), em maio de 2024.

Júri popular decidiu, por maioria, condenar o homem por tentativa de feminicídio triplamente qualificado. As qualificadoras adicionadas foram crime por motivo fútil, com emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A decisão foi divulgada ontem pelo tribunal paranaense e o homem, que já está preso, deverá cumprir a pena em regime fechado. A defesa ainda pode recorrer.

Juiz apontou que Marlon já tinha antecedentes criminais. Também indicou que o crime foi cometido porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com Isabelly, que ficou internada após o ataque.