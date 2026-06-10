Um bebê de apenas três meses foi mantido pelo próprio pai durante uma ocorrência de violência doméstica na manhã desta terça-feira (9), em Guarujá, no litoral paulista.

Segundo a Polícia Militar, o homem ameaçava atentar contra a criança e contra a própria vida, mas acabou se rendendo após uma negociação conduzida pelos policiais. A ocorrência foi registrada no bairro Morrinhos 3 e mobilizou equipes da Polícia Militar durante a manhã.

De acordo com a corporação, o homem permanecia com o filho nos braços enquanto fazia ameaças, o que exigiu uma atuação coordenada dos agentes para evitar que a situação terminasse em tragédia.