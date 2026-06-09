O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) adiou a análise sobre a decisão que censurou a divulgação da pesquisa Atlas/Bloomberg após pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL). Depois de o presidente da corte, Kassio Nunes Marques, votar, nesta terça-feira (9), para confirmar sua decisão, a ministra Estela Aranha pediu vista do caso - mais tempo para análise.

O levantamento tinha sido divulgado em 19 de maio. Foram ouvidas 5.032 pessoas por meio do método Atlas RDR, sigla em inglês para recrutamento digital aleatório, de 13 a 18 de maio.

Na segunda (8), Kassio expediu decisão de forma liminar (provisória) e encaminhou para análise dos demais ministros em sessão. Até nova deliberação, a AtlasIntel fica proibida de divulgar, impulsionar ou republicar a pesquisa.