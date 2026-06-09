A Nasa anunciou nesta terça-feira (9), em uma entrevista coletiva realizada no Centro Espacial Johnson, em Houston (Estados Unidos), os quatro astronautas que formarão a tripulação da missão Artemis 3, preparatória para uma futura alunissagem lunar.

A missão será conduzida por Randy Bresnik (comandante), Luca Parmitano (piloto), Andre Douglas (especialista de missão) e Frank Rubio (especialista de missão). Ela vai e desenrolar por inteiro em órbita terrestre baixa.

Bresnik é veterano na Nasa, tendo se juntado à agência em 2004. Ele participou de duas expedições à Estação Espacial Internacional (ISS) e voou a bordo das missões STS-129, dos antigos ônibus espaciais americanos, e da missão Soyuz MS-05.