O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou nesta terça-feira (9) uma feira agropecuária no oeste da Bahia e fez críticas ao presidente Lula (PT), afirmando que o seu oponente persegue o agronegócio e trata produtores rurais como bandidos.

"Vocês carregam esse Brasil nas costas e não merecem ter um presidente que trata o agro como se fossem fascistas, como se fossem bandidos", disse o senador em discurso na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (a 960 km de Salvador).

O pré-candidato a presidente foi aplaudido e tietado por uma plateia formada majoritariamente por produtores rurais. O ato, contudo, foi marcado pela ausência do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), que vai concorrer ao Governo da Bahia com o apoio do PL.