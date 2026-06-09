O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, que iria apitar a Copa do Mundo, disse estar decepcionado após ter sua entrada barrada nos EUA. Ele seria o primeiro árbitro da Somália a atuar no torneio.

Em entrevista ao The New York Times, Artan afirmou que sua documentação de imigração e as credenciais emitidas pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) estavam em ordem para entrar no país e exercer a função no campeonato.

"Eu tinha os documentos certos e tudo mais. Eu tinha o visto correto", disse Artan, acrescentando que também apresentou documentos que comprovavam sua carreira como árbitro profissional.