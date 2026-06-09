Um atendente de necrotério foi preso na manhã desta terça-feira (9) suspeito de realizar uma transferência bancária usando o celular de uma pessoa morta em Santos, no litoral de São Paulo.

O suspeito teria transferido o dinheiro e danificado o aparelho em seguida. Não foi divulgado, no entanto, o valor da transferência realizada nas dependências do IML (Instituto Médico Legal) da cidade.

Após o ocorrido, um boletim de ocorrência foi registrado por familiares da vítima, que notaram a falta da quantia na conta. O caso foi relatado no 3º Distrito Policial e encaminhado à Corregedoria, que apura a suposta prática dos crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios.