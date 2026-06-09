Um vaqueiro de 30 anos foi morto a facadas no domingo (7), em Quixeramobim (CE), horas após conquistar o primeiro lugar em uma competição de vaquejada. Francisco Eudazio Lira Soares, conhecido como Dadá Guedes, foi atingido por duas facadas, no ombro e na virilha, quando estava indo buscar o troféu da premiação.

Segundo relatos de familiares à Polícia Civil, o ataque teria sido motivado por uma disputa envolvendo o dinheiro da premiação.

A Polícia Civil informou que o suspeito já foi identificado, mas não divulgou sua identidade. Ele segue foragido e deixou o local do crime em uma motocicleta.