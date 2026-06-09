A vacinação contra a dengue com o imunizante Butantan-DV, desenvolvido no Instituto Butantan, em São Paulo, está suspensa temporariamente.

A medida segue uma orientação do Ministério da Saúde e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) após a identificação de 42 episódios de reações adversas mais severas -três deles graves, com duas mortes.

Os sintomas incluem dor abdominal, vômitos e sangramentos, como nos casos de dengue grave.