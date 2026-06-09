O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu nesta terça-feira (09) um Processo Administrativo Disciplinar contra o desembargador Magid Nauef Láuar, do TJ-MG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), para apurar denúncias de abuso sexual e supostas irregularidades em sua atuação como magistrado.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do CNJ, que também manteve o afastamento cautelar do desembargador. Magid está afastado desde fevereiro deste ano, quando a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou uma reclamação disciplinar para investigar denúncias de crimes sexuais e um voto em que ele absolveu um réu acusado de estupro de vulnerável.

O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, afirmou que a investigação identificou ao menos sete supostas vítimas. Segundo ele, uma equipe da Corregedoria foi enviada a Minas Gerais para colher depoimentos de mulheres que relataram episódios de importunação sexual e estupro atribuídos ao magistrado.