A espera acabou! Os rótulos da Vinícola Rio Manso foram revelados e são verdadeiras obras de arte que homenageiam a riqueza do nosso Brasil. Cada garrafa traz em sua identidade os elementos nativos do local onde os vinhos ganham vida. Na Rio Manso, a fauna e a flora locais coexistem em perfeita harmonia com os vinhedos de Syrah, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc e Viognier. São uvas que revelam, em cada taça, aromas surpreendentes que despertam e conectam os sentidos. Prepare-se para brindar à essência Rio Manso.

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