A seleção brasileira voltou a treinar sem a presença de Neymar dentro de campo nesta terça-feira, em Morristown. Nos 15 minutos que foram abertos para a imprensa, Carlo Ancelotti dividiu os jogadores em dois grupos, mas sem revelar o time titular.

Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos, Éderson, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Martinelli, Luiz Henrique e Raphinha receberam coletes.

A atividade trabalhou cruzamentos, com Ibañez cruzando do lado direito, e Raphinha do lado esquerdo - um possível indicativo de que o defensor do Al Ahli pode largar na frente na disputa pela posição após a lesão de Wesley.