Uma inspeção numa comunidade terapêutica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, encontrou indícios de que 52 mulheres eram mantidas em cárcere privado, agredidas e submetidas a humilhações, sob pretexto de que estavam recebendo tratamento para dependência química e outros problemas de saúde.

Essas denúncias estão em um relatório assinado por dois peritos do MNPCT (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), cinco defensores e uma psicóloga da Defensoria Pública estadual, e quatro representantes das ONGs Conectas Direitos Humanos e Instituto Desinstitute.

A reportagem teve acesso ao documento.