O Ministério Público de Santa Catarina denunciou a mulher de 37 anos que fingiu ser uma adolescente de 12 e que enganou uma família que a acolheu em Joinville.

Ela foi acusada dos crimes de falsa identidade e estelionato. A denúncia foi protocolada ontem e encaminhada ao Tribunal de Justiça catarinense. A suspeita segue presa preventivamente desde a semana passada.

Promotoria afirmou que a mulher obteve vantagem ilícita ao se aproveitar da família que a acolheu por 14 meses ao pensar que ela fosse uma adolescente abandonada. "A denunciada simulou ser uma criança, narrando ter sido submetida a abusos graves por seu padrasto, rituais de bruxaria e uso forçado de hormônios em uma casa de prostituição infantil, além de relatar diversas condições de saúde, inclusive transtorno do espectro autista, e usar sua condição física (obesidade) para comover as vítimas", diz trecho da denúncia oferecida à Justiça.