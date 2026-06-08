O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, anunciou nesta segunda-feira que solicitou licença do cargo em meio à denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo no chamado "caso Nike", que apura supostos desvios de materiais esportivos do clube.

A decisão foi comunicada por meio de uma nota de mais de 20 páginas. No documento, Armando nega ter cometido qualquer irregularidade, contesta os fundamentos da acusação e afirma que optou pelo afastamento em respeito ao Corinthians e à sua família.

A reportagem apurou que a licença foi concedida por 30 dias. O período, porém, não impede um eventual retorno antecipado de Armando ao cargo caso ele decida reassumir suas funções antes do término do afastamento.