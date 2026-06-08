As conversas entre São Paulo e Domingos Duarte estão travadas.

O clube e o zagueiro passaram divergir em questões consideradas fundamentais na construção do acordo nas últimas horas. A tendência é que as tratativas se encerrem nas próximas horas.

As tratativas emperraram já durante o final de semana, após a conclusão da negociação com Victor Sá. Desde então, o time do Morumbis teve pouca evolução nas discussões com o defensor português.