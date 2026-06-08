A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, uma decisão das autoridades de imigração dos Estados Unidos provocou repercussão no futebol internacional. O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, escolhido pela Fifa para integrar o quadro de arbitragem do torneio, teve a entrada negada no país e não poderá participar da competição.

Artan faria história ao se tornar o primeiro árbitro da Somália a atuar em uma Copa do Mundo. Reconhecido como um dos principais nomes da arbitragem africana, ele foi eleito o melhor árbitro masculino de 2025 pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Segundo informações divulgadas pelas autoridades americanas, o somali desembarcou em Miami vindo de Istambul no último fim de semana, mas foi considerado inadmissível após procedimentos de verificação realizados na imigração. O governo dos Estados Unidos não detalhou os motivos específicos da decisão, citando apenas questões relacionadas aos processos de análise de entrada no país.