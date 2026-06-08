A primeira-dama Janja da Silva respondeu nesta segunda-feira (8) a críticas feitas pelo pastor Silas Malafaia aos encontros realizados por ela com mulheres evangélicas e afirmou que o líder religioso é "insignificante". Janja deu as declarações durante o 4º Encontro Nacional de Evangélicos do PT.

"Eu também não chamo ele [Malafaia] de pastor. Ele teve a cara de pau de ir em uma rede social e falou que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele porque toda mulher para mim é importante. Não importa se eu fiz uma reunião com duas, com três, com 200, com mil. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi", disse Janja.

À militância do PT ela também defendeu que é necessário "voltar para a igreja" e cobrou uma atuação dos pastores progressistas, por exemplo, para reforçar campanhas de combate à violência doméstica e ao feminicídio. Segundo ela, essa "disputa de narrativa" tem que acontecer em todos os espaços.