A Polícia Militar faz operação na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, desde a manhã desta segunda-feira (8), na tentativa de encontrar um suspeito de participar de ação em que um policial militar de folga foi baleado ao intervir em um assalto, no domingo (7), no bairro Real Parque.

O caso ocorreu na avenida Duquesa de Goiás. O agente foi atingido ao tentar evitar a abordagem de dois homens em uma motocicleta a pedestres na via, segundo a polícia.

Um dos suspeitos foi preso por um GCM (guarda-civil metropolitano) que passava pelo local, e o outro conseguiu fugir, levando a arma do policial.