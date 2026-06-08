O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da vacinação contra dengue com o imunizante do Instituto Butantan após o registro de 42 casos de reações adversas severas, incluindo três casos graves, com duas mortes.

Quem recebeu o imunizante nos últimos 21 dias deve ficar a atento aos seguintes sintomas:

Febre

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Tontura

Sangramentos

Sonolência intensa

Irritabilidade

Sinais de desidratação

Piora do estado geral

Em caso de piora do quadro ou intensificação dos sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde para passar por atendimento médico.