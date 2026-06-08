Veja horário e onde assistir a cerimônia de abertura da Copa
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A Copa do Mundo 2026 começa no dia 11 de junho, quinta-feira, e terá três cerimônias de abertura, uma para cada país-sede. Confira abaixo a programação de cada cerimônia e onde assisti-las.
Cerimônia de abertura do México
A primeira está marcada para o dia 11, às 14h30 do horário de Brasília, com os cantores mexicanos Alejandro Fernández, Belinda Peregrín e Lila Downs, do cantor venezuelano Danny Ocean, do colombiano J Balvin, e da cantora sul-africana Tyla, além dos grupos mexicanos Los Ángeles Azules e Maná.
O show antecede a primeira partida desta Copa: México x África do Sul, marcada para as 16h de Brasília, no Estado Banorte, na Cidade do México, pelo grupo A.
Cerimônia de abertura do Canadá
A segunda será realizada no dia 12, sexta-feira, às 14h30 do horário de Brasília, e contará com apresentações dos canadenses Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi e William Prince, a palestina Elyanna, o DJ bengalês Sanjoy, e o francês Vegedream.
Em seguida, às 16h, começa Canadá x Bósnia-Herzegovina, primeira partida do grupo B, no BMO Field.
Cerimônia de abertura dos Estados Unidos
Ainda na sexta-feira (12), a terceira e última cerimônia de abertura está marcada para as 20h30 do horário de Brasília, antecedendo Estados Unidos x Paraguai, às 22h, pelo grupo D, no Estádio SoFi, em Los Angeles.
Entre as atrações confirmadas, estão os cantores norte-americanos Katy Perry e Future, a brasileira Anitta, a sul-coreana LISA, o nigeriano Rema e a sul-africana Tyla novamente.
Onde assistir
As cerimônias de abertura e os jogos serão transmitidos ao vivo na TV aberta pela Globo e pelo SBT, e na TV fechada pelo SporTV. No streaming, a cobertura oficial será feita pelo Globoplay, pela CazéTV no YouTube, e pela GE TV.