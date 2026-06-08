Van Dijk lamenta corte de zagueiro Jurriën Timber
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Capitão da seleção holandesa, Virgil van Dijk lamentou o corte do zagueiro Jurriën Timber. Após a vitória da Holanda por 2 a 1, no amistoso contra o Uzbequistão, o zagueiro do Liverpool classificou a ausência de Timber como "uma grande pena" e afirmou que ele foi um dos melhores jogadores do Campeonato Inglês na temporada.
"É uma grande pena para ele e para nós também, é claro. Ele teve uma temporada fantástica e foi um dos melhores jogadores da Premier League. Sei que ele estava muito ansioso pela Copa do Mundo e acho terrível que ele não possa estar lá. Mas, de qualquer forma, temos que seguir em frente, e é isso que vamos fazer", disse Van Dijk, à NOS.
O corte de Timber foi anunciado nesta segunda-feira. Após avaliação realizada hoje, o defensor do Arsenal foi liberado por não ter se recuperado a tempo de uma lesão na virilha.
"O defensor de 24 anos não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de maneira medicamente responsável. Em consulta com a equipe médica, foi decidido, portanto, que Timber deixará a pré-temporada da seleção nacional em Nova York", diz trecho do comunicado da seleção holandesa.
A seleção holandesa já definiu o substituto para a lista do torneio. O técnico Ronald Koeman convocou o zagueiro Lutsharel Geertruida, do Sunderland, para ocupar a vaga aberta por Timber.
Com a mudança, o elenco da Holanda segue com 26 jogadores no período de concentração. A equipe está baseada em Kansas, onde mantém o seu acampamento antes do início do Mundial.
A Holanda está no grupo F da Copa do Mundo e estreia no domingo (14), às 17h (de Brasília), contra o Japão. A chave também conta com Suécia e Tunísia.