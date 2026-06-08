Capitão da seleção holandesa, Virgil van Dijk lamentou o corte do zagueiro Jurriën Timber. Após a vitória da Holanda por 2 a 1, no amistoso contra o Uzbequistão, o zagueiro do Liverpool classificou a ausência de Timber como "uma grande pena" e afirmou que ele foi um dos melhores jogadores do Campeonato Inglês na temporada.

"É uma grande pena para ele e para nós também, é claro. Ele teve uma temporada fantástica e foi um dos melhores jogadores da Premier League. Sei que ele estava muito ansioso pela Copa do Mundo e acho terrível que ele não possa estar lá. Mas, de qualquer forma, temos que seguir em frente, e é isso que vamos fazer", disse Van Dijk, à NOS.

O corte de Timber foi anunciado nesta segunda-feira. Após avaliação realizada hoje, o defensor do Arsenal foi liberado por não ter se recuperado a tempo de uma lesão na virilha.