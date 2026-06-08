Favorita do Grupo J da Copa do Mundo 2026, a atual campeã Argentina tem na estreia talvez o seu jogo mais complicado, contra a Argélia, em Kansas. Depois, encara Áustria e Jordânia no mesmo estádio, do Dallas Cowboys.

Nas últimas Copas, a estreia não tem sido exatamente fácil para os sul-americanos: empataram com a Islândia em 2018 e perderam para a Arábia Saudita em 2022, em um dos resultados mais surpreendentes do Mundial do Qatar.

E a Argentina terá em Messi o craque e anfitrião da Copa. O melhor jogador de 2022 desfila seu talento pelo Inter Miami. Nos EUA, ele terá a chance de superar Klose como maior artilheiro dos Mundiais. Por enquanto está 16 a 13 para o alemão.