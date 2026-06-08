Argentina estreia no Grupo J com título e anfitrião da Copa
| Tempo de leitura: 1 min
Favorita do Grupo J da Copa do Mundo 2026, a atual campeã Argentina tem na estreia talvez o seu jogo mais complicado, contra a Argélia, em Kansas. Depois, encara Áustria e Jordânia no mesmo estádio, do Dallas Cowboys.
Nas últimas Copas, a estreia não tem sido exatamente fácil para os sul-americanos: empataram com a Islândia em 2018 e perderam para a Arábia Saudita em 2022, em um dos resultados mais surpreendentes do Mundial do Qatar.
E a Argentina terá em Messi o craque e anfitrião da Copa. O melhor jogador de 2022 desfila seu talento pelo Inter Miami. Nos EUA, ele terá a chance de superar Klose como maior artilheiro dos Mundiais. Por enquanto está 16 a 13 para o alemão.
Outro veterano vai liderar a Argélia, o astro Riyad Mahrez, 35, que atua no Al-Ahli depois de anos de sucesso na Premier League, na qual foi campeão com o Leicester e com o Manchester City, de Guardiola.
Fora da competição desde 1998, a Áustria retorna sob o comando de Ralf Rangnick, o homem que ficou conhecido por implementar a filosofia do projeto Red Bull, com times em vários países.
A chave terá ainda a Jordânia, em sua primeira Copa do Mundo. A seleção asiática foi uma das beneficiadas pelo espetáculo do crescimento de vagas na primeira Copa com 48 seleções.
No entanto, eles contam no elenco com Musa Al-Taamari, o Messi jordaniano. Ele enfrenta Lionel, o Messi argentino, no dia 27 de junho, fechando o Grupo J.
Diferentemente da Argélia, que vai percorrer cerca de 5.000 km na primeira fase, a Argentina faz pouco mais de 700 km. É bom ser campeão.