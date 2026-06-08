Uma mulher morreu neste domingo (7) pouco tempo depois de denunciar a falta de atendimento em uma unidade de saúde de Ribeirão das Neves (MG).

Brenda Larissa Maia deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Acrízio Menezes, em Justinópolis, na tarde de sábado. A mulher, que era cardiopata e tinha fibromialgia, relatava fortes dores no peito e na região das costas. Além disso, ela estaria com hérnias de disco e pedras no rim.

A paciente teria sido atendida inicialmente pouco antes das 19h. Em entrevista à TV Record, a mãe dela, que a acompanhava, disse que um médico fez a avaliação, mas deixou o plantão em seguida. Família diz que Brenda, então, ficou na espera por outros profissionais.