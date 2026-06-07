Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida após uma BMW capotar e despencar em uma ribanceira no município de Imbé de Minas, no interior de Minas Gerais na sexta-feira.

Segundo o CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais), o veículo caiu em uma área de difícil acesso, cerca de 100 metros abaixo do nível da estrada, exigindo o uso de técnicas de rapel para o resgate das vítimas.

Acidente ocorreu durante a noite. Segundo o CBMMG, a ocorrência foi registrada no fim da noite de sexta-feira, na região do Córrego dos Leles, em Imbé de Minas.