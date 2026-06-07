O Franca conquistou neste domingo (7) o inédito pentacampeonato consecutivo após vencer o Pinheiros por 85 a 76, no Pedrocão, em Franca, pelo jogo 4 da final. A série foi vencida por 3 a 1.

Franca não sabe o que é perder uma final de NBB desde 2022. Desde o título da temporada 2021/22, a equipe francana chega a todas as finais e vence, fazendo uma dinastia. O Franca só tem menos títulos que o Flamengo, com sete, e supera o clube carioca, que foi tetra consecutivo.

O primeiro tempo do jogo foi muito equilibrado. Durante o primeiro e o segundo quarto, os dois times se revezaram na liderança do placar e jogaram muito bem, com o Franca indo para o intervalo com uma pequena vantagem de quatro pontos.