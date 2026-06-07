Marrocos empata com Noruega, e chegará à Copa invicto há 29 jogos
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Marrocos e Noruega empataram por 1 a 1 em um jogo movimentado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, neste domingo (7).
O gol marroquino saiu dos pés de Brahím Díaz, do Real Madrid, no 1º tempo. Odegaard, do Arsenal, empatou na segunda etapa.
O Marrocos estreia com o Brasil na Copa. A seleção africana joga contra a canarinha no dia 13, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA). Escócia, no dia 19, e Haiti, no dia 24, são os outros adversários dos marroquinos no Grupo C.
Noruega está no grupo da França. A estreia de Haaland e companhia será no dia 16, contra o Iraque, antes de encarar Senegal, no dia 22, e os franceses, no dia 26, pelo Grupo I.
A seleção marroquina fez três amistosos preparativos para a Copa do Mundo. Ao contrário do placar magro contra a Noruega, os dois primeiros jogos foram goleadas por 5 a 0, contra Burundi, e 4 a 0, contra Madagascar.
O Marrocos, inclusive, chegará à Copa com 28 jogos de invencibilidade. A última derrota da equipe de Mohamed Ouahbi foi em agosto do ano passado. Desde então, foram 23 vitórias e cinco empates -isso contando a final da Copa Africana de Nações, contra Senegal.
Na ocasião, os senegaleses venceram por 1 a 0, na prorrogação, mas a Confederação Africana de Futebol (CAF) deu a vitória e o título ao Marrocos após os jogadores de Senegal deixarem o campo após um pênalti polêmico.
O Marrocos começou pressionando a Noruega nos primeiros cinco minutos. Bouaddi roubou a bola no campo de ataque, e Saibari retomou a posse. O camisa 11 conduziu até a entrada da área e passou para Brahím Díaz, que dava opção pela direita. O meia-atacante do Real Madrid tentou cruzar rasteiro e levou perigo, mas a defesa norueguesa afastou.
Logo em seguida, Ezzalzouli foi travado na hora do chute. O camisa 17 passe de Saibari, que dominou na pequena área, girou e encontrou o companheiro livre. Quando dominou a bola antes do chute, no entanto, a marcação chegou, e Odegaard conseguiu travar a finalização.
A seleção marroquina abriu o placar aos 7 minutos. Ezzalzouli puxou contra-ataque rápido pela direita. Ele correu do campo de defesa até a entrada da área da Noruega, levantou a cabeça e achou invertida de jogo para Brahím Díaz. O camisa 10 dominou e finalizou cruzando, estufando as redes norueguesas.
Escanteio venenoso aos 13 minutos. Odegaard cobrou escanteio pela direita, Ajer desviou na primeira trave, e a bola passou com perigo pela pequena área marroquina. Ninguém da Noruega, entretanto, conseguiu desviar para o gol.
Brahím Díaz tirou a marcação, puxou para a perna esquerda e lançou para Ezzalzouli. Aos 38 minutos, ele finalizou de primeira, mas a bola foi por cima do gol. O camisa 17 estava desmarcado e ficou se lamentando após a jogada.
A melhor chance da Noruega aconteceu após uma saída de bola errada de Brahím Díaz. No fim do 1º tempo, aos 44 minutos, Nusa desarmou o camisa 10 marroquino e tocou para Aursnes, que devolveu. O ponta-esquerda norueguês recebeu dentro da área e finalizou, mas Bounou fez uma linda defesa, e Haaland não alcançou o rebote.
No início do 2º tempo, Schjelderup tentou um passe, a defesa rebateu, e a bola sobrou novamente para o camisa 21. O ponta-esquerda do Benfica aproveitou o pivô de Haaland, fez a tabela e bateu cara a cara com Bounou. A bola passou por baixo do goleiro marroquino, mas resvalou em seu quadril, e o Marrocos se salvou.
Marrocos desperdiçou uma boa chance aos 11 minutos. Brahím Díaz, sempre ele pelo Marrocos, clareou a jogada com dois dribles na entrada da área e bateu. Nyland espalmou para cima e, no rebote, Al Aynaoui cabeceou por cima do gol.
Aos 30 minutos, a Noruega empatou. Bobb partiu para cima da marcação pela direita e cruzou para o meio da área, rasteiro. Odegaard chegou batendo com a perna esquerda e marcou o gol de empate para a Noruega.
Cinco minutos depois, Ryerson bateu falta pela direita e cruzou na cabeça de Heggem. O camisa 17 acertou a bola em cheio e quase marcou, mas a bola passou ao lado da trave de Bounou.
Ficha Técnica
Marrocos x Noruega
Data e horário: 7 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
Competição: Amistoso internacional
Local: Estádio Sports Illustrated, em Nova Jersey (EUA)
Árbitro: Pierre-Luca Lauziere
Assistentes: Gerard-Kader Lebuis, Camille Raymond e Ricardo Monteiro
VAR: Guido Gonzales Jr. e José Carlos Rivero
Cartões amarelos: Ryerson (NOR)
Gols: Brahím Díaz (MAR 7'/1ºT) e Odegaard (NOR 30'/2ºT)
MARROCOS: Bounou; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui (Belammari); Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui, Brahím Díaz, Ounahi e Ezzalzouli (Rahimi); Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi
NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem e Wolfe; Aursnes, Berge e Odegaard; Sorloth, Haaland e Nusa (Schjelderup). Técnico: Stale Solbakken