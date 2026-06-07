O corpo do oceanógrafo Charles Gorri, 57, que estava desaparecido desde outubro do ano passado, foi resgatado por bombeiros na manhã de sexta-feira (5) em uma área de paredões rochosos de difícil acesso na região da Lagoinha do Leste, em Florianópolis.

A Polícia Civil de Santa Catarina disse que a identidade foi confirmada pela Polícia Científica.

Charles nasceu em Detroit (EUA) e construiu uma trajetória ligada à natureza na capital catarinense. O oceanógrafo atuava como educador ambiental e guia de trilhas.