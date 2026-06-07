O cão farejador Gládios localizou quase 300 quilos de drogas em um imóvel abandonado na Comunidade do Arrebento, na Zona Sul de São Paulo.

O cão da raça pastor-belga malinois identificou o cheiro de entorpecentes em imóvel desabitado que foi usado pelo tráfico de drogas. Policiais militares faziam uma operação contra o tráfico de drogas e o crime organizado na região.

A equipe encontrou quase 300 kg de drogas no local. No total, os policiais apreenderam 286,6 quilos de maconha, 5,2 quilos de cocaína e 2,4 quilos de crack.