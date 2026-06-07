O Brasil fez uma partida consistente e venceu a Itália por 3 sets a 2, na tarde de hoje (7), no último compromisso desta primeira semana da Liga das Nações (VNL). As parciais foram de 25/15, 25/22, 22/25 e 24/26 e 15/12.

O triunfo verde e amarelo derrubou uma longa invencibilidade do time de Julio Velasco. A Itália chegou para essa partida com 39 vitórias consecutivas -a última derrota havia sido justamente para o Brasil, na Liga das Nações de 2024.

Desta forma, a seleção chega a 11 pontos e termina esta etapa do torneio com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. Anteriormente, já havia vencido a Holanda e a República Dominicana, por 3 a 1, e Bulgária, por 3 a 0.