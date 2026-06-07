A Justiça do Acre determinou que a Construtora Cidade, responsável pela obra da ponte que desabou na sexta-feira (5), adote ações para reduzir os riscos no local e apresente um plano de assistência às famílias que enfrentam consequências decorrentes do desabamento.

A ponte Frei Paolino Baldassari desabou no início da noite de sexta em Sena Madureira, um dia depois de ter sido interditada. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo que duas delas estão em estado grave.

A reportagem tentou contato com a Construtora Cidade, por meio de ligações, na tarde deste sábado (6), mas ninguém atendeu. Neste domingo (7), foram enviados e-mail para a empresa e para três de seus sócios. Até a publicação desta reportagem, a empresa não havia se manifestado.