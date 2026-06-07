O lateral-direito Wesley, 22, está fora da Copa do Mundo. Após sair de campo chorando ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito, no sábado (6), o jogador passou por exames de imagem neste domingo (7), que constataram uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Desta forma, a comissão técnica da seleção brasileira teve que optar pelo corte do atleta.

"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial", informou a entidade em nota.

Ainda no comunicado, a entidade informou que o volante Éderson, 26, da Atalanta, já foi chamado para se juntar ao grupo, substituindo o lateral. Com passagens por Corinthians, Cruzeiro, e Fortaleza antes de se destacar no futebol italiano, o meio-campista já estará com o grupo da seleção brasileira no treino desta segunda-feira (8), em Nova Jersey.