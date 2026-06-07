09 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Influenciador perde o controle de Porsche e bate em duas motos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Influenciador Fabio Giga se envolve em acidente com Porsche
Influenciador Fabio Giga se envolve em acidente com Porsche

Um influenciador digital que guiava um carro de luxo perdeu o controle e atingiu ao menos duas pessoas na zona sul de São Paulo.

O carro, modelo 911 Carrera GTS, seguia pela Rua das Juntas Provisórias quando atingiu ao menos duas motos. A colisão aconteceu no bairro do Sacomã, na zona sul da capital paulista.

Um motociclista foi socorrido com uma contusão na perna esquerda. Não é conhecido o estado de saúde do condutor do carro e da outra vítima.

O veículo é de um influenciador do ramo fitness. Segundo apurou a reportagem, o proprietário do veículo é Fábio Giga, que tem cerca de 3,7 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele estava acompanhado do também influenciador Willian Brito Piovezan, o Bitelo, no momento da colisão.

O condutor divulgou nota alegando que presta suporte às vítimas e que "adotou postura colaborativa e responsável". Foi realizado teste de bafômetro e não foi detectada a presença de álcool no organismo do fisiculturista no momento do ocorrido, segundo a advogada Jaqueline Almeida.

O veículo de luxo é capaz de alcançar 100 km/h em quatro segundos. O Porsche em questão pode custar até R$ 1,5 milhão.

A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para saber mais informações da ocorrência. Quando houver manifestação, este texto será atualizado.

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