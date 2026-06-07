Um influenciador digital que guiava um carro de luxo perdeu o controle e atingiu ao menos duas pessoas na zona sul de São Paulo.

O carro, modelo 911 Carrera GTS, seguia pela Rua das Juntas Provisórias quando atingiu ao menos duas motos. A colisão aconteceu no bairro do Sacomã, na zona sul da capital paulista.

Um motociclista foi socorrido com uma contusão na perna esquerda. Não é conhecido o estado de saúde do condutor do carro e da outra vítima.