Um turista brasileiro pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), para resgatar um celular que havia caído na manhã deste sábado (6).

O local estava cheio no momento do incidente e outros visitantes registraram a imprudência do homem. Ele ficou pendurado na passarela próxima a uma das quedas d`água, pulou, pegou o aparelho e subiu novamente na estrutura.

Segundo o Boa Noite Paraná, os bombeiros civis do Parque Nacional do Iguaçu agiram rapidamente, acompanharam o turista até o final do passeio e, em seguida, o retiraram do parque.