SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma "ignorada" de James Rodríguez em Antonella Petro, filha do presidente Gustavo Petro, da Colômbia, colocou o meio-campista no centro de mais uma polêmica às vésperas da Copa do Mundo.

O momento aconteceu no embarque da seleção colombiana para a Copa do Mundo. O presidente e sua filha participaram da cerimônia de embarque dos jogadores, com Gustavo Petro entregando presentes aos atletas durante os cumprimentos.

As imagens mostram Antonella Petro, de 17 anos, falando algo para James Rodríguez. O camisa 10 colombiano passa rápido pela filha do presidente e parece a ignorar.