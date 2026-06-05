Estêvão contou como recebeu o diagnóstico da grave lesão muscular que tirou suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira e admitiu que chorou muito no colo dos pais após receber a notícia.

"É uma realização de um sonho jogar a Copa do Mundo, todo mundo espera. Ainda mais eu que estava participando de todo o processo. Então ali foi um momento de muita, muita tristeza no meu coração. [...] O que eu chorei no colo dos meus pais, foi brincadeira, chorei muito. É nesses momentos que você precisa das pessoas que você ama e agradeço muito", disse Estêvão, ao 'Bola da Vez', programa da ESPN.

O atacante sofreu uma lesão grave na coxa direita e acabou fora da lista de Carlo Ancelotti para o Mundial. O episódio aconteceu na derrota do Chelsea para o Manchester United, pelo Campeonato Inglês.